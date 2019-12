EU-Förderung : Wermelskirchen hat Leader-Vorteile genutzt

Besuch im Wasserwerk Rhein-Wupper im Rahmen der Aqualon-Entdeckerwochen:: Informationen rund um das wichtige Thema Wasser wurden auch durch die Leader-Förderung unterstützt. Foto: Demski (Archiv). Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen 35 Projekte wurden in acht Kommunen gefördert, drei davon in Wermelskirchen mit 250.000 Euro.

Die fünfte Runde des EU-Förderprogramms Leader, das sich dezidiert für die Belebung und Entwicklung ländlicher Räume einsetzt, neigt sich langsam ihrem Ende zu. Gestartet ist das Programm 1991, seitdem hat es vier Neuauflagen gegeben, die jüngste startete 2014 und wird nun im kommenden Jahr zu Ende gehen. Das Bergische Land ist mit dem Verein Bergisches Wasserland Leader-Region vertreten, er umfasst die Kommunen Burscheid, Odenthal, Kürten, Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald, Wipperfürth und Marienheide. Jetzt hatte Regionalmanager Martin Deubel zu einer letzten Informationsveranstaltung in die Große Ledder eingeladen. Allerdings schien das Thema Leader für die Wermelskirchener keines mehr zu sein – denn niemand war der Einladung gefolgt.

Daraus aber abzulesen, dass die Wermelskirchener kein Interesse an geförderten Projekten hätten, sei falsch, sagte Deubel. „Es gibt 35 Projekte in den acht Kommunen, die gefördert werden. Davon sind drei in Wermelskirchen – das liegt etwas unter dem Schnitt, aber dafür ist die Fördersumme von rund 250.000 Euro leicht überdurchschnittlich“, sagte der Regionalmanager auf Anfrage unserer Redaktion. Ein Problem sei, dass Wermelskirchen zu groß sei, sagte er weiter. „Leader definiert den ländlichen Raum als Kommune mit maximal 30.000 Einwohnern – da liegt Wermelskirchen mit seinen rund 35.000 Einwohnern leicht darüber.“ Somit seien Projekte aus dem Innenstadtbereich nicht förderfähig.

Info Leader-Förderung gibt es seit 1991 Förderprogramm Das Leader-Programm wurde 1991 aufgelegt, um Projekte im ländlichen Raum zu fördern. In Deutschland gibt es in der aktuellen Förderperiode 321 Leader-Regionen, von denen das Bergische Wasserland eine ist. Dazu gehören im Rheinisch-Bergischen Kreis die Kommunen Burscheid, Kürten, Odenthal und Wermelskirchen, im Oberbergischen Kreis mit Hückeswagen, Marienheide, Radevormwald und Wipperfürth. Die Förderperiode läuft 2020 aus. NRW muss sich nun entscheiden, ob es sich weiter beteiligen will.

Beispiele dafür habe es einige gegeben, sagte Deubel weiter. „Ein Skater-Park konnte nicht realisiert werden, es gab auch ein Trimm-Dich-Pfad-Projekt, das vom Wanderparkplatz im oberen Eifgenbachtal ausgehen sollte. Die Örtlichkeit lag leider so an der Grenze zum Innenstadtbereich, so dass das Projekt aus der Förderung herausfiel.“ Ein weiteres Projekt, eine Konzertmuschel im Haus Eifgen, konnte aus genau diesem Grund nicht gefördert werden. Das Interesse, sagte Deubel, sei auf jeden Fall vorhanden gewesen in Wermelskirchen. „Man muss Grenzen irgendwo ziehen, die EU hat den ländlichen Raum eben so definiert, dass ein großer Teil Wermelskirchens ausgeschlossen ist.“

Aber dennoch hätten drei Projekte die Förderkriterien erfüllt. Neben der Größe der Kommune müssten die Projekte etwa noch innovativ sein, einen Beitrag zur regionalen Entwicklungsstrategie leisten und auch nach der Förderung, die 65 Prozent der Kosten umfasst, tragfähig sein. „Gerade aktuell hat das Projekt eine Ausstellung zum Thema Wasser des Vereins Aqualon an der Großen Dhünntalsperre den Bescheid der Bezirksregierung bekommen. Die können nun also mit der Umsetzung starten“, sagte Deubel.

Das Projekt des Freibadvereins Dabringhausen mit dem Titel „Energiewende im Freibad“ sei bereits in der Umsetzung, so der Regionalmanager. Beim dritten Projekt, der Juca-Schultour des Evangelisch-freikirchlichen Sozialwerks Wermelskirchen, sei der Antrag ebenfalls in Vorbereitung.

Noch seien 450.000 Euro im Fördertopf für das Bergische Land vorhanden, sagte Deubel. Die Zeit, um Projektideen zur Förderung anzumelden, würde nun aber durchaus ein wenig drängen. „Die Anträge müssen zur Abstimmung beim Vorstand am 14. Februar abgegeben sein. Am 2. April ist die letzte Auswahlsitzung dieser Leader-Runde“, sagte Deubel. Im Moment sei noch offen, ob es auch im Bergischen Land wieder eine neue Förderrunde geben werde. „Da ist noch keine Entscheidung gefallen – und es liegt natürlich auch in den Händen der Bezirksregierung“, sagte Deubel, der noch einmal dafür warb, einfach einen Erstkontakt mit dem Leader-Verein zu suchen.