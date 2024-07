Drittgrößter Waldanteil in Rhein-Berg 42,2 Prozent von Wermelskirchen sind Wald

Allerdings: Bergisch Gladbach hat mit 3.270 Hektar die größte Wald- und Gehölzfläche (kurz Waldfläche genannt) im Rheinisch-Bergischen Kreis. Die Kreisstadt hat aber auch die größte Grundfläche. Der Waldanteil gemessen an der Gemeindefläche ist nämlich mit 49,4 Prozent in Rösrath am größten – also faktisch die Hälfte des Stadtgebietes sind Wald – gefolgt von Odenthal und Wermelskirchen. Dies geht aus einer Flächenerhebung von IT-NRW als Statistisches Landesamt zum Stand vom 1. Januar 2023 hervor.