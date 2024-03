Vereinsleben in Dabringhausen Auf dem Tennisplatz endet eine Ära – Hans-Otto Schmidt gibt Vorsitz ab

Hans-Otto Schmidt, der in diesem Jahr 79 Jahre alt wird, hat die Abteilung in den vergangenen sechs Jahren geprägt wie kaum ein anderer. In der Versammlung im Vereinsheim am Asterweg hält er Rückschau auf diese Zeiten: „Ich habe die Abteilung damals gerettet und wieder auf Spur gebracht“, erzählt er von den Anfängen. Damals zählte die Tennisabteilung beim Dabringhauser Turnverein (DTV) kaum 20 Mitglieder. „Heute stehen wir kurz davor, die Grenze von 100 Mitgliedern zu knacken“, stellt er fest.