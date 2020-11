Interview mit Wermelskirchener Floristin : Hannelore Wischnat: „Blumen machen das Leben schöner“

Hannelore Wischnat hat ihren Laden „Hanne‘s Blumenstube“ an der Carl-Leverkus-Straße in Wermelskirchen. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Hannelore Wischnat ist Floristin und Inhaberin von „Hanne‘s Blumenstube“ an der Carl-Leverkus-Straße in Wermelskirchen. Im Interview spricht sie über Winterpflanzen, warum Blumen Seelentröster sind und wie sich Corona auf ihr Geschäft auswirkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Frau Wischnat, haben Sie rund um Allerheiligen immer mehr zu tun als üblich?

Hannelore Wischnat Ja, wir haben schon mehr zu tun als sonst, auch wenn es nicht mehr so ist wie früher einmal. Die ältere Generation, die im November die Gräber schön dekorieren will, gibt es eben nicht mehr so in dem Ausmaß. Viele haben heutzutage Urnengräber, die ja schon viel kleiner sind. Oder die Angehörigen liegen im Kolumbarium, wo man auch keinen besonderen Blumenschmuck wie am Grab anbringen kann. Da ist dann das ganze Drumherum wesentlich kleiner gehalten.

Interview Der Fieberklee ist Blume des Jahres Auszeichnung Jedes Jahr wird eine „Blume des Jahres“ ausgezeichnet. Ins Leben gerufen wurde die Aktion 1980 von Loki Schmidt, der verstorbenen Ehefrau des Altkanzlers Helmut Schmidt. Hintergrund Es wird jedes Jahr auf Wildpflanzen hingewiesen, die vom Aussterben bedroht sind. 2020 ist die Blume des Jahres der Fieberklee, der von April bis Juni blüht.

Welche Pflanzen sind sinnvoll, wenn es draußen kalt wird?

Wischnat In erster Linie Heidepflanzen, die Maritima-Pflanze, die auch als Silberblatt bekannt ist oder auch Scheinbeeren, die man auch unter dem Namen Rebhuhnbeeren kennt. Robuste und winterharte Pflanzen eben, denen die kalten Temperaturen nicht viel ausmachen.

Was sind grundsätzlich typische Pflanzen für ein Grab?

Wischnat Die eben genannten passen da natürlich auf jeden Fall gut hin, viele Leute pflanzen aber auch Stiefmütterchen auf die Gräber, die sind auch winterhart. Es sollen ein paar Farbtupfer in der grauen Jahreszeit sein.

Was gehört zu einer guten Grabpflege?

Wischnat Ja, wie gesagt, ein wenig Farbe ist immer gewünscht und gern gesehen. Und man richtet die Gräber eben her, räumt auf, macht sauber. Das gehört dazu, damit dann der Winter kommen kann.

Woher kommen eigentlich die

Blumen in der kalten Jahreszeit?

Wischnat Normalerweise haben wir ja Schnittblumen aus Deutschland und den Niederlanden, aber langsam fängt die Zeit jetzt an, dass wieder Importpflanzen verkauft werden. Gerade erst habe ich etwa eine Lieferung von fair gehandelten Rosen gekauft, die aus Ecuador kommen.

Wie halten sich denn Schnittblumen frisch, die von so weit herkommen?

Wischnat Das geht ja mit dem Flugzeug sehr schnell, die sind nicht lange unterwegs. Wenn schon kaum noch Menschen fliegen wegen der Corona-Pandemie, dann kommen wenigstens die frischen Blumen im Flieger…

Welche Blumen und Pflanzen sind typisch für den Herbst?

Wischnat Da gibt es auch eine ganze Menge. Zum Beispiel Chrysanthemen oder Leucadendrien, die man als Silberbäume kennt. Nadelkissen sind auch sehr herbstlich und sehr beliebt. Wichtig ist hier natürlich auch, dass diese Pflanzen die Kälte und den Herbst gut abkönnen. Viele Leute stellen übrigens auch einen Strauß Chrysanthemen auf den Friedhof, weil das einfach schön aussieht.

Und welche für den Winter?

Wischnat Im Winter gibt es besonders die Beerenzweige, etwa den Ilex. Der ist mit seinen roten Beeren und den grünen, stacheligen Blättern nicht nur sehr schön, sondern auch absolut winterhart. Davon gibt es auch Kulturen, bei denen es nur einen Stiel mit Beeren gibt. Dazu nehmen wir dann gerne einen Zweig Kiefer oder etwas in dieser Richtung und kombinieren das dann zu einem schönen Arrangement. Weidenkätzchen sehen dazu auch sehr schön aus. Wenn man es blühend haben will, dann sollte man sich eine schöne Christrose kaufen, die ist mit ihren lilafarbenen oder weißen Blüten sehr schön anzusehen. Der Weihnachtsstern ist auch beliebt – aber eben nur für die Innenräume, denn der ist für draußen nicht geeignet.

Wollen die Kunden auch für die Jahreszeit untypische Blumen?

Wischnat Ja, solche ausgefallenen Sachen verkaufen wir immer gut. Es gibt ja auch gewachste Rosen, die wirklich schön sind und bei den Kunden sehr beliebt. Die halten dann natürlich auch entsprechend länger.

Welche Rolle spielt im Herbst und Winter die Deko im Zusammenhang mit Blumen?

Wischnat Sie hat auf jeden Fall einen größeren Stellenwert. Es muss gemütlich aussehen, das ist ganz wichtig für die Kunden. Bei uns im Laden ist es so, dass wir jetzt, ehe es in den Advent geht, das Geschäft so dekoriert haben wollen, dass der Kunde beim Reinkommen schon sagt: Ach, wie gemütlich, das will ich auch zu Hause haben. Es ist auf jeden Fall mehr als im Sommer, denn da spielen die Blumen mit ihrer großen Vielfalt und bunten Farbenpracht natürlich eine weit größere Rolle.

Merken Sie die Corona-Zeit in der Versorgung mit Blumen?

Wischnat Nun ja, es war eindeutig schwerer, an die Blumen zu kommen, weil zunächst einmal einfach weniger Blumen angeboten wurden. Auf den Auktionen, bei denen ich meine Blumen kaufe, habe ich auch mitbekommen, dass gerade im Frühjahr eine ganze Menge an Jungblumen, die eigentlich zu den Gärtnern sollten, vernichtet wurden. Das fing schon beim Sommerflor an. Da war die Rede davon, dass die Großproduzenten 80 Millionen der Jungpflanzen vernichtet haben, ehe sie zu den Gärtnern kamen. Dadurch waren natürlich weniger Blumen auf dem Markt, was wiederum die Preise in die Höhe getrieben hat. Das hat sich durch den ganzen Sommer gezogen.

Wollen die Kunden zur Zeit mehr schöne Blumen?

Wischnat Ja, das kann man schon so sagen. Das bekommen wir auch im Kundengespräch mit. Gerade auch zu Tagen wie Ostern oder Muttertag wurde das deutlich, dass die Kunden vermehrt Blumen gekauft haben. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch zu Weihnachten so möglich sein wird. Das Problem ist ja, dass die Regierung mit den Corona-Maßnahmen jetzt erst einmal 14 Tage abwarten wird und dann weitere Maßnahmen verhängen wird. Aber in 14 Tagen bin ich schon mitten im Weihnachtsgeschäft. Wenn dann die Geschäfte geschlossen sein müssten, wäre das natürlich nicht gut…

Können Blumen auch ein Seelentröster sein?

Wischnat Das auf jeden Fall! Gerade jetzt, wenn die traurige und dunkle Jahreszeit anfängt. Wenn das Wetter so drückt, nebelig und regnerisch ist, dann ist das auch ohne Corona schon unschön. Wenn man dann aber auch wegen eines Lockdowns nicht raus dürfte, wird das doppelt so schlimm. Daher müssen wir dann mit schönen Blumen dagegen arbeiten. Blumen machen das Leben schöner. Ich werde in den kommenden Wochen und Monaten auch wieder einen Lieferservice anbieten. Mit Blumen zaubert man den Menschen immer ein Lächeln auf die Lippen. Wenn wir etwa eine Lieferung im Haus Vogelsang abgeben, dann geben wir die Blumen ab – und die Menschen freuen sich. Das ist doch wunderbar!

Haben Sie selbst eine Lieblingsblume?