Klingeltöne bei Wermelskirchenerinnen : Heute läutet das Handy statt der Glocke

Wermelskirchen Früher läuteten die Glocken, wenn Gefahr drohte oder es etwas zu verkünden gab – oder es schlicht Zeit zum Aufstehen war. Heute ist es das Handy. Umfrage unter vier Wermelskirchenerinnen: Sie erzählen von ihren Klingel- und Wecktönen auf ihren Smartphones.

Wenn Gefahr drohte und die Feinde vor der Toren der Dörfer standen, läuteten die Glocken. Sie riefen die Menschen morgens zur Arbeit. Und gab es einen Trauerfall zu beklagen oder ein Fest zu feiern, dann erzählten die Glocken in den Kirchtürmen davon. Wer heute dringende Nachrichten überbringen will, der nutzt das Handy. Dann klingelt das Smartphone statt der Glocke, um Menschen morgens zu wecken, sie zu warnen oder mit ihnen Leid und Freude zu teilen. Welcher Klang wird dann angestimmt?



„Ich bin da heute weniger ambitioniert unterwegs als früher“, erzählt Celia Spielmann, Leiterin der Musikschule, lachend und erinnert sich an Zeiten, als es Melodien noch zum Klingelton brachten. „Ich hatte mal die Titelmelodie von Dalli Dalli als Klingelton“, erzählt sie. Einem Kontakt habe sie eine Zeit lang augenzwinkernd die Musik aus der Duschvorhangszene aus dem Film „Psycho“ zugeordnet. „Natürlich verrate ich nicht, wem“, sagt sie lachend. Heute sei sie pragmatischer bei der Auswahl ihres Klingeltons. Zum Wecken spielt aber immer noch eine Melodie: One, Two, Three, Four von Feist.