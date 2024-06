Am Montag in Wermelskirchen Mehrere Handwerker-Fahrzeuge aufgebrochen

Wermelskirchen · Die Polizei ist am Montag zu mehreren Tatorten in Wermelskirchen gerufen worden, an denen Fahrzeuge von Handwerkern aufgebrochen worden sind.

11.06.2024 , 09:48 Uhr

Drei Fahrzeuge wurden aufgebrochen. (Symbolbild) Foto: imago

In der Dörpfeldstraße waren ein VW Transporter und ein VW Caddy betroffen. An Letzterem wurden durch noch unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen, mehrere Maschinen und ein Werkzeugkoffer wurden aus dem Heck gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Am VW Transporter wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ob die Täter auch hier Beute machten, konnte zunächst nicht ermittelt werden. In Tente wurde an einem Peugeot Boxer ein Türschloss aufgebrochen und mehrere Maschinen und ein Werkzeugkoffer entwendet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg telefonisch unter ☏ 02202 / 205-0 entgegen.

(irz)