Vereine in Wermelskirchen Handballcamp des WTV war ein voller Erfolg

Auch in diesen Herbst hat der Wermelskirchener TV (WTV) wieder sein Handballcamp ausgerichtet. 50 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren haben sich handballerisch in allen Bereichen durch das Training der professionellen Jugendtrainer verbessert. Am Finaltag zeigten dann alle Camp-Teilnehmer ihr Können beim Abschlussturnier, was allen viel Spaß bereitete.