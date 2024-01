Sport in Wermelskirchen Handball-Grundschulaktionstage mit insgesamt 220 Schülern

Gerade läuft die Handball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland. Da passte es prima, dass zuvor die Handball-Grundschulaktionstage stattgefunden haben. Bei der bundesweiten Mitmachaktion fand der Handballsport an drei Tagen Einzug in die Sporthallen der katholischen Grundschule (KGS) und der Schwanenschule in Wermelskirchen. Dem Wermelskirchener Turnverein (WTV) ging es darum, den Kindern den Handballsport näher zu bringen. Daher richtete der WTV diese Aktion des Deutschen Handballbundes (DHB) aus.