WTV-Camp in Wermelskirchen Neue Handballkniffe in den Ferien lernen

Heute steht „Verteidigung“ auf dem Spielplan. „Ich hab schon eine ganze Menge gelernt“, stellt Mick in der Mittagspause fest, „das nehme ich auf jeden Fall mit in die Mannschaft.“ Der Zehnjährige bleibt nicht lange beim Mittagessen in der Eingangshalle der Schwanenhalle. Schließlich wartet die nächste Trainingseinheit auf ihn. Und Mick will viel lernen. „Ich spiele einfach gerne Handball“, sagt er noch. Im vergangenen Jahr habe er zum ersten Mal in den Herbstferien am WTV-Camp teilgenommen. „Das war total gut. Also bin ich dieses Jahr wiedergekommen“, erzählt er.