Politik in Wermelskirchen : Hallenbad-Neubau doch auf Rhombus-Areal ?

Politik in Wermelskirchen

Die alte Fassade soll erhalten bleiben – dahinter, so die Pläne der Rhombus-Eigentümer und der Verwaltung, soll das neue Hallenbad entstehen. Links wird ein Parkhaus gebaut. Foto: Udo Teifel Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die Stadt will mit IHEK-Fördermitteln einen Teil der Industriebrache kaufen. Dort sollen auch Wohnungen, Bildungs-, Gastronomie- und Kulturbereiche, ein Parkhaus, Büros sowie Dienstleistungsflächen entstehen.

Rolle rückwärts: Sven Schulte und Walter vom Stein sind nun doch zum Verkauf von einem Teil des Rhombus-Areals an die Stadt Wermelskirchen bereit. Damit rückt ihr Wunsch, dort ein Hallenbad neu zu errichten, wieder in den Fokus politischer Entscheidungen.

Kurz vor der Kommunalwahl 2020 hatten die Besitzer des Rhombus-Geländes der Stadt eine Absage erteilt. Damals hieß es: kein Verkauf an die Stadt. Damit war mit einem Schlag das Areal aus den Planungen für das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept (IHEK) zurückgestellt. Der Grund: Die mit dem IHEK zu generierenden Fördermittel gibt es grundsätzlich nur für Objekte im kommunalen Besitz – das legen die Richtlinien fest.

Sven Schulte, Rhombus-Eigentümer: „Das ist der beste Plan für eine gute Entwicklung von Wermelskirchen. Fachleute habe mit Expertise benannt, was für diese Standortidee spricht.“

Auf die neue Situation reagierte die Stadtverwaltung am Montag mit einem ungewöhnlichen und kurzfristig einberufenen Format: eine gemeinsame Informationsveranstaltung für drei Ausschüsse (Stadtentwicklung und Verkehr, Umwelt und Bau, Sport). Denn: Jetzt ist Zeitdruck angesagt. Wollen Stadt sowie Walter vom Stein und Sven Schulte in den kommenden Jahren auf dem Rhombus-Areal etwas entwickeln und dafür IHEK-Fördergelder generieren, müssen diese bis Ende September 2022 beantragt sein. Dazu braucht es schnelle Entscheidungen der Kommunalpolitik, wie es mit der Entwicklung der Rhombus-Industriebrache zum „Rhombus-Park“ weitergeht.

Die wichtigste Frage: Kann das neue Hallenbad in die Entwicklung des Areals integriert werden ? Denn: Der jüngste Ratsbeschluss zum Hallenbad sieht eindeutig einen Neubau am Quellenweg vor (wir berichteten). Das Rhombus-Gelände ist seit der Auflage des IHEK eine bedeutsame Säule und ein Kernelement des Konzepts, stellt die Verwaltung fest: „Wichtige und notwendige Fördermittel für die Entwicklung des Areals kann die Stadt jedoch nur beantragen, wenn sich zumindest Teile des Geländes, für die geplant wird, in städtischem Besitz befinden.“ Erst zu Beginn des Sommers habe es weitere Gespräche der beiden Eigentümer mit Bürgermeisterin Marion Lück gegeben, um über Möglichkeiten und Ideen für die Weiterentwicklung des Areals zu sprechen.