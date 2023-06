Wermelskirchen Hallenbad-Parkplatz für Chlorgas-Übung gesperrt

Zusammen mit der Dekon-Einheit des Rheinisch-Bergischen Kreises, die für die Dekontamination – also das Entfernen einer oder mehrerer gefährlicher Substanzen – zuständig ist, sowie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) plant die Feuerwehr Wermelskirchen an dem Tag ein CBRN-Szenario (Chemische, Biologische, Radiologische und Nukleare Gefahren), in dem ein Chlorgas-Austritt am und im Quellenbad simuliert wird. Geübt werden soll das Vorgehen der Feuerwehrkräfte in Chemikalien-Schutzanzügen, die Erstmaßnahmen vor Ort sowie der Aufbau und der Betrieb einer Dekontaminations-Station.