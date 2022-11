Freizeit in Wermelskirchen : Hallenbad bleibt vorerst an den Wochenenden geschlossen

Hallenbad bleibt vorerst an den Wochenenden geschlossen

Freizeit in Wermelskirchen

Das Quellenbad bleibt demnächst am Wochenenden geschlossen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die Öffnungszeiten des Quellenbads in Wermelskirchen werden sich ab dem 7. November wegen eines erneuten personellen Engpasses wieder ändern.

Die Öffnungszeiten des Quellenbads werden sich ab Montag, 7. November, wegen eines erneuten personellen Engpasses wieder ändern. Das Hallenbad am Quelllenweg bleibt ab dem Wochenende des 12. und 13. November vorerst samstags und sonntags für die Öffentlichkeit geschlossen. Dadurch sei es möglich, das Quellenbad von montags bis freitags wieder zu den regulären Besuchszeiten zu öffnen, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Wir haben uns bewusst für diese Variante der Öffnungszeiten entschieden, um den Frühschwimmern, den Familien, Vereinen und Schulen die größte Planungssicherheit zu bieten“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. „Es tut uns sehr leid, dass uns in der aktuellen Situation keine andere Möglichkeit bleibt. Wir arbeiten derzeit aber unter Hochdruck an einer Lösung, damit an den Wochenenden zumindest die Kurse im Quellenbad stattfinden können.“ Dazu werde es weitere Information geben, sobald eine Lösung gefunden sei.