Kabarett in Wermelskirchen Der Rether und die Liebe

Nein, es ist wirklich nicht viel da, für das man Liebe haben könnte, höchstens noch für die Menschheit an sich. Es mag auch die grundlegende Motivation des Hagen Rether sein, Jahr um Jahr die an sich nie wirklich neuen Themen zu beackern. „Wir haben viermal Helmut Kohl gewählt, in Worten: vier. Und haben uns zurückgelehnt. Dann zweimal Gerhard Schröder und viermal Angela Merkel, in Worten: vier. Und jetzt muss Robert Habeck die Dinge umsetzen, die man 40 Jahre lang versäumt hat.“ Und das darf nur ja nicht zu teuer werden. Dass man dann, weil „dreieinhalb Forderungen gestellt werden“, lieber Faschisten wählt, sei eine reife Leistung. „Wie soll Habeck das in Kriegs- und Krisenzeiten hinbekommen, was zuvor in 40 Jahren Wohlstand und Frieden nicht mal vorbereitet werden konnte?“