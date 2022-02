Hagen Rether in der Katt : Mit Flügel, Bananen und jeder Menge Scharfsinn

Wermelskirchen Der Kabarettist Hagen Rether verkaufte mit seinem Dauerprogramm „Liebe“ am Samstagabend die Katt aus. Dabei nahm er die Gesellschaft ganz genau unter die Lupe. Durch den Abend zog sich die Frage, wie man den Kapitalismus abschaffen könnte, diese offensichtliche Wurzel allen Übels.

„Sollen wir anfangen? Okay, fangen wir an…“, raunte Hagen Rether in die Dunkelheit der Katt. Und dann kam der Kabarettist auf die Bühne, wie immer im schwarzen Anzug und mit mittlerweile leicht angegrautem Pferdeschwanz. Aber sonst? Alles beim Alten. Rether, mit überschlagenen Beinen im Bürostuhl am Flügel sitzend, auf dem ein bis drei Bananen lagen, sezierte das Leben und die Gesellschaft auf so scharfsinnige Art und Weise, dass man nach Hause ging und sich fragte, warum diese Gesellschaft eigentlich nicht permanent zusammenbricht.

Ein typischer Rether-Abend war das, denn der Essener Kabarettist ist ja seit langen Jahren Stammgast in der Katt. Und ein typischer Rether-Abend schien immer aus vollkommener Planlosigkeit zu bestehen. Einer Planlosigkeit, die sich in ihrer Wurschtigkeit von Thema zu Thema hangelte. Dabei war das die große Kunst des Hagen Rether, dass hinter seiner Odyssee durch diesen Themenwald sehr wohl ein Konzept stand. Wenn er nämlich in die unterschiedlichen Themen eintauchte, etwa in jenes der Realität versus FDP. „Der Lindner muss uns mal erklären, warum wir einen neuen Drucker brauchen, weil der billiger ist als die Kartusche.“ Die Grünen hingegen wären immer schon da gewesen, wo sie angeblich jetzt angekommen seien: in der Realität. „Lindner ist in der Realität angekommen. Wir anderen sind alle in der Realität angekommen, alle die wir dachten, dass es noch eine Weile so weitergeht.“