Wermelskirchener Amtsgericht : Haftstrafe wegen Internet-Betrugs

Wermelskirchen Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass ein 26-Jähriger ein verkauftes Smartphone gar nicht verschicken wollte. Den Käufer erreichte das Handy nie – sondern nur ein leerer Pappkarton.

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum – auch wenn einige Leute das nach wie vor zu glauben scheinen. Die vermeintliche Anonymität lädt manche dabei offensichtlich dazu ein, Recht und Ordnung zu vergessen. Denn neben der Beleidigung, Hass und Hetze ist auch der Betrug im Netz eine oft begangene Straftat. So auch jetzt im Falle eines 26-jährigen Mannes aus Wermelskirchen, der derzeit in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach wegen eines Bewährungsverstoßes in einer anderen Sache einsitzt und wegen eines Falles von Internet-Betrug zum Amtsgericht vorgeführt wurde. Vorgeworfen wurde ihm, im Februar dieses Jahres über die Plattform eBay ein iPhone 8 für 170 Euro an einen 32-jährigen Industriemechaniker aus Sachsen verkauft zu haben – dann aber nur einen leeren Umschlag verschickt zu haben. Auf dem Postweg sei das Smartphone aus dem Umschlag entwendet worden, so die Argumentation des Angeklagten. Er habe es gar nicht verschicken wollen, lautet hingegen der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.