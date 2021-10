Nach Axt-Attacke in Wermelskirchen : Untersuchungshaft im Krankenhaus

Die Tat in Elbringhausen ereignete sich am 1. Oktober gegen 4.40 Uhr. Gegen 7.30 Uhr sprang der beschuldigte 28-Jährige von der Brücke in Hünger auf die Autobahn. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen / Köln Nach dem Versuch, seine Eltern mit einer Axt zu töten, hat die Staatsanwaltschaft Köln jetzt Haftbefehl gegen den beschuldigten Sohn erlassen.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission wird dem Mann vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 1. Oktober seine Eltern angegriffen und schwer verletzt zu haben. Anschließend war der Sohn geflüchtet, durch die Stadt geiirrt und schließlich in suizidaler Absicht von der Autobahnbrücke in Hünger auf die Fahrbahn gesprungen. Der Beschuldigte überlebte, auch weil mehrere Autos rechtzeitig ausweichen konnten. Seitdem liegt der 28-jährige mit schweren Verletzungen in einer Spezialklinik in Köln.