Fassaden-Programm fördert ein besseres Erscheinungsbild : Häuser in der Innenstadt aufhübschen

Häuser in der Innenstadt aufhübschen

Das Panoramafoto zeigt ein Positivbeispiel, eine der schönsten Ecken in der Innenstadt und unterschiedliche Baugenerationen am Markt. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen hat Potenzial, aber das Erscheinungsbild kann noch verbessert werden. Hausbesitzern winken Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms. Ein Architektin erklärte dem Fachausschuss, worum es geht.

Kleider machen Leute, schöne Fassaden prägen das Erscheinungsbild einer Stadt. Die Gebäude in der Wermelskirchener Innenstadt haben zwar Potenzial, aber um in der Modesprache zu bleiben – es gibt unschöne Stilbrüche. Es passt nicht alles zusammen wie etwa zu große Vordächer für ein kleines Fachwerkhaus oder eine grelle Werbung, die wie ein Fremdkörper wirkt. Die gute Botschaft an die Eigentümer: Es winken Zuschüsse, wenn jemand seine Fassade „aufhübscht“.