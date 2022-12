Kultur in Wermelskirchen Hänsel und Gretel verwandeln das Haus Eifgen in Märchenland

Die Oper „Hänsel und Gretel“ des in Siegburg geborenen spätromantischen Komponisten Engelbert Humperdinck wird meist als „Kinderoper“ bezeichnet, was in Bezug auf die Handlung und die Verwendung volkstümlicher Melodien („Ein Männlein steht im Walde“, „Suse, liebe Suse“) nachvollziehbar ist. „In den Hintergrund tritt bei dieser Betrachtung jedoch die außergewöhnliche kompositorische Qualität des Werkes, in dem Harmonik und thematisch-kontrapunktische Verarbeitung des Materials dem Vergleich mit den großen Meistern der Romantik durchaus standhalten“, sagten Michael Dierks und Alfred Karnowka.