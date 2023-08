In Wermelskirchen Händler zeigen sich zufrieden mit verkaufsoffenem Sonntag

Am Morgen nach dem großen Festwochenende ist es noch ganz ruhig in der Wermelskirchener Innenstadt. Fast alle Geschäfte auf der Kölner Straße machen am Matinee-Montag erst gar nicht ihre Türen auf. Auch auf der Telegrafenstraße wirft der besondere Tag schon seine Schatten voraus. Für viele Händler ist es die Ruhe nach dem Sturm: Denn am großen Jubiläumswochenende waren viele auf den Beinen – erst recht am verkaufsoffenen Sonntag.