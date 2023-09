Europäische Mobilitätswoche in Wermelskirchen Händler wollen Hürden für Menschen mit Behinderungen abbauen

Info

Handy Über die App „Wheelmap“ soll nach und nach ein dichtes Netz digitaler Informationen über Barrieren in den Städten weltweit entstehen. Darüber informierte Petra Sprenger beim Infoabend. Bereits jetzt seien in den digitalen Karten auch Wermelskirchener Geschäfte, Dienstleister und Praxen aufgeführt – mit ausführlichen Informationen über die Situation für Menschen mit Behinderung. „So lässt sich frühzeitig ein Ausflug in die Innenstadt planen, weil ich weiß, welche Hürden mich erwarten“, erklärte Petra Sprenger und rief Einzelhändler dazu auf, die App selbst mit entsprechenden Informationen zu versorgen.

Kreis Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es bereits die App „RBK-barrierefrei“ – die unter anderem Schüler des Gymnasiums während einer Projektwoche mit Informationen fütterten. Die Informationen aus dem Kartenmaterial fließen automatisch auch in die Wheelmap-Karten ein.

www.wheelmap.org

www.rbk-barrierefrei.de