Kfz-Branche in Wermelskirchen Zurückhaltung beim Autokauf

Nachdem die Förderprämien für Elektroautos seit dem 1. Januar 2023 gesenkt worden sind, ist der Absatz dieser Fahrzeuge in Deutschland stark eingebrochen. So wurden im Dezember 2022 mehr als 100.000 reine E-Autos neu zugelassen, im Januar 2023 lag die Zahl nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes nur noch bei rund 18.000 Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb. „Es gab wegen der Fördermöglichkeit eine regelrechte Jahresschlussrallye in Bezug auf den Kauf von E-Autos“, sagt auch Assessor Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Da haben die Hersteller noch einmal viele Fahrzeuge auf den Markt gedrückt. Und das hat auch gut funktioniert.“