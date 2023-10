Fördergeld in Wermelskirchen Geld für Innenstadt-Projekte wartet noch im Topf

Im Topf des investiven Fonds stehen insgesamt 100.000 Euro bereit, erst 20.000 Euro davon wurden abgerufen. Die hatte der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) erfolgreich beantragt, um damit die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt zu erneuern und neue Lichterketten für den Naturweihnachtsbaum an der Ecke Carl-Leverkus- / Obere Remscheider Straße anzuschaffen – die neuen Lichterketten für den Mammutbaum kommen zum Start in den Advent in diesem Jahr erstmals zum Einsatz.