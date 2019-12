Ort der Schulverpflegung und der Begegnung : Gymnasium will Mensa attraktiver machen

Lebenshilfe übernimmt die Bewirtung der Mensa am Gymnasium. Jutta Fischer und Dirk Cremer freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der Schule. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Durch die Kantine wird ab 2020 ein frischer Wind wehen. Der neue Caterer setzt auf Nachhaltigkeit und eine bessere Optik. Die Schüler sollen das Konzept mitgestalten.

Es ist so etwas wie Vorfreude zu spüren, wenn Dirk Cremer und Jutta Fischer in der Mensa des Gymnasiums Pläne für die Zeit ab Februar 2020 schmieden. Von da an soll es in der größten Schule vor Ort nicht nur wieder warme Mittagsgerichte geben. „Wir stellen uns auch vor, dass sich die Mensa optisch wandelt“, sagt Cremer, der als Leiter der Abteilung Dienstleistungen der Werkstatt Lebenshilfe Bergisches Land den neuen Caterer der Schule nach außen vertritt. Was weiter geschehen soll, verrät seine Kollegin Fischer, die als Gruppenleiterin ab 2020 für die reibungslosen Abläufe während der Öffnungszeiten verantwortlich sein wird: „Nach unserer Vorstellung soll der Mensa-Betrieb künftig möglichst nachhaltig ablaufen.“

Das solle sich nicht nur in Fair-Trade-Produkten als wichtige Bestandteile des Sortiments der Cafeteria widerspiegeln. Fischer: „Es geht uns auch darum, weitgehend auf Plastikmüll zu verzichten, indem wir etwa bei Tellern und Besteck auf ökologisch sinnvolle Materialien achten.“ Ideen, mit denen die beiden Lebenshilfe-Mitarbeiter beim stellvertretenden Schulleiter Martin Burghoff offene Türen einlaufen. Doch auch Burghoff hat sich einige Gedanken gemacht: „Bisher galt es nicht als angesagt, in der Mensa zu essen. Das muss sich in den Köpfen ändern.“

Info Kein Rechtsanspruch auf warme Mittagsgerichte Pionier Das Gymnasium war laut Stadtverwaltung die erste Schule in Wermelskirchen mit einer eigenen Mensa. Seit ihrer Errichtung kooperierte die Stadt als Schulträgerin mit insgesamt vier verschiedenen Caterern. Zuletzt war das Burscheider Unternehmen Nickut Catering für die Versorgung mit warmen Mittagsgerichten zuständig. Wegen hoher Personalkosten und einer zu geringen Nachfrage stellte es die warme Übermittagsversorgung Ende letzten Schuljahres ein. Die Zusammenarbeit beschränkt sich seitdem auf einen Cafeteria-Betrieb. Neustart Ab Februar 2020 wird die Lebenshilfe Bergisches Land das vorherige Konzept mit Änderungen fortführen. Dann wird es auch wieder warme Mittagsgerichte geben. Einen Rechtsanspruch hierauf haben die Schüler in der Stockhauser Straße nicht: Nach Angaben der stellvertretenden Schulleitung ist das Gymnasium eine Halbtagsschule, weshalb es keine Verpflichtung zum Betrieb einer Mensa gibt.

Um das zu erreichen, sollen unter anderem die Schüler bei der Neugestaltung der Räumlichkeiten oder bei den Werbemaßnahmen für die gewandelte Mensa eingebunden werden. „Zudem kann ich mir vorstellen, dass es Neuerungen wie eine Ecke zum Chillen geben wird“, sagt Burghoff, der wie Schulamtsleiter Voß darüber hinaus grundsätzlich am bisherigen Konzept festhalten will. Das betreffe nicht nur das Nebeneinander von Mensa und Cafeteria. Auch das warme Essen könne durchaus wieder aus dem Hause Nickut kommen. Denn mit der Qualität sei man überaus zufrieden gewesen, erklärt Voß. Nickut Catering sei jedoch „ein Wirtschaftsunternehmen, das erhebliche Personalkosten zu decken hat und am Ende des Tages auch Gewinn machen möchte“.

Dafür hätten „mindestens 100 der insgesamt 1100 Schüler des Gymnasiums regelmäßig in der Kantine essen müssen“, so Voß weiter. „Leider blieb die Nachfrage weit unter dieser Zahl, weshalb sich der Weiterbetrieb als Caterer für die Firma Nickut nicht gerechnet hatte.“ Eine Lösung hätten staatliche Zuschüsse sein können. Doch diese seien „im jetzigen Schulsystem nur für Ganztagssschulen vorgesehen“. Also habe die Stadt als Schulträger seit Beginn des laufenden Schuljahres „kontinuierlich an einer anderen Lösung gearbeitet“. Die Kooperation mit der Lebenshilfe sei nun aus seiner Sicht „die beste Lösung, die sich ergeben konnte“. Das findet auch Burghoff, der die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe als „doppeltes Glück“ bezeichnet: „Hierdurch wird es nicht nur wieder einen Mensabetrieb geben, der angesichts des gesellschaftlichen Veränderungen heutzutage an keiner Schule fehlen sollte. Die Vergabe des Auftrags an die gemeinnützige Organisation der Lebenshilfe, die für Menschen mit Behinderung Arbeitsplätze schafft, ermöglicht es darüber hinaus unseren Gymnasiasten, Inklusion an ihrer Schule zu leben.“ Was in seinen Augen auch deshalb so wichtig sei, „weil man in dieser Schulform in den Klassenräumen selten auf Menschen trifft, die eine Beeinträchtigung haben“.

Bei aller Freude über das Pionier-Projekt sei ihm aber auch bewusst, „dass es einige schwierige Momente geben wird“. Denn Menschen mit einer Behinderung würden „nicht immer das Tempo an den Tag legen, dass Menschen ohne eine Behinderung gewöhnt sind“. Er glaube jedoch, „dass unsere Schülerinnen und Schüler genügend Geduld und Einfühlvermögen haben werden, um aus dem Projekt ein dauerhafte Erfolgsgeschichte zu machen“. Dafür brauche es indes „nicht nur Empathie, sondern ab Februar auch eine höhere Nachfrage an warmen Essen“. Und hier wünscht sich Burghoff die Unterstützung durch die Eltern: „Es wäre schön, wenn die Eltern ein Stück weit mitkontrollierten, ob am Vorabend tatsächlich ein warmes Mittagessen gebucht wurde, und nicht einfach nur Geld für ein Mittagessen mitgegeben wird.“