Schulleben in Wermelskirchen Gymnasium ist jetzt „Partnerschule des Volleyballs“

Am Dienstagnachmittag setzten dafür Vertreter der Schule, des Vereins, der Städte und der Kreis- und Landessportverbände ihre Unterschriften unter den entscheidenden Vertrag. Schon seit zehn Jahren wird in der Sportschulhalle am Gymnasium auf dem Weg zum Abitur Volleyball gespielt. Stellte sich dabei allerdings heraus, dass sich ein Jugendlicher besonders gut auf dem Feld macht, hatte er meist wenige Möglichkeiten. Der nächste Verein, um ambitioniert auch jenseits des Stundenplans Volleyball zu spielen, wartete in Remscheid.