Ein Schülervater ist vor Ort und berichtet über die Lage : Schneechaos – Skifreizeit auf der Kippe

Zwei Männer schaufeln eine Schneise durch die Schneeberge im alpinen Skigebiet Obertauern, wohin die Reise von Wermelskirchener Gymnasiasten führen soll. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Wermelskirchen Lehrer und Eltern am Gymnasium entscheiden am Mittwoch über die geplante Ski-Reise der Neuntklässler. Am kommenden Freitag soll die Reise beginnen. Ein Schülervater berichtet vor Ort über die Situation.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Sorgenvoll richtet sich der Blick vieler Schüler und Lehrer am Gymnasium in diesen Tagen Richtung Österreich: Am kommenden Freitag wollen sich die Neuntklässler samt Skiausrüstung auf den Weg zum Skikurs nach Obertauern machen. Weil das Skigebiet im Salzburger Land aber zu jenen Regionen gehört, in denen wegen des anhaltenden Schneefalls die Ausnahmesituation herrscht, droht die Tour zum ersten Mal in ihrer Geschichte auszufallen.

„Die Entscheidung darüber treffen wir am Mittwoch“, erklärte Schulleiterin Elvira Persian auf Nachfrage dieser Redaktion. Weil sich die Wettersituation jeden Tag ändern könne, wolle man die Reise der Neuntklässler nach Obertauern nicht voreilig absagen. Eltern und beteiligte Lehrer würden sich am morgigen Mittwoch zusammensetzen und darüber beraten, ob die Reise stattfinden kann. „Ein Vater ist aktuell in Obertauern und berichtet regelmäßig über die Wetterlage“, erklärte Persian. Außerdem stehe die Schule mit dem Tourismusamt und dem Landrat in Obertauern in Verbindung. Auch mit den Gastgebern im Jugendhotel „Felseralm“ bestehe reger Kontakt. „Darüber hinaus beraten wir natürlich auch mit dem Busunternehmen, ob die Fahrt stattfinden kann“, so Persian.

Info Frost und weniger Schneefall Wetterprognose Am heutigen Dienstag soll es in Obertauern noch leicht schneien. Für die nächsten Tage ist kaum Niederschlag angekündigt, maximal nur wenige Zentimeter Neuschnee. die Temperaturen liegen im Frostbereich, in der nächsten Wochen soll das Thermometer auf bis zu -18 Grad fallen.

Die Stimmung im Kreise der Schüler, Eltern und Lehrer sei besonnen. „Natürlich wären die Jugendlichen sehr enttäuscht, wenn die Fahrt nach Obertauern abgesagt werden müsste“, weiß die Schulleiterin. Währenddessen gibt es Eltern, die zwar zur Vorsicht mahnen, aber vor zu viel Angst warnen. Gleichzeitig würden sich natürlich auch Mütter und Väter Sorgen über die Situation in dem Skigebiet machen. „Bis Mittwoch beobachten wir die Lage und entscheiden dann“, sagt Elvira Persian.

Die Abfahrt der ersten drei Klassen der Jahrgangsstufe 9 ist für kommenden Freitag geplant. Die Schüler würden bis zum 25. Januar in Obertauern bleiben, am gleichen Tag würde die zweite Gruppe die Reise ins Skigebiet antreten.

Unterdessen warten auch die Menschen in Obertauern auf die Rückkehr des Alltags: Gestern waren neun der insgesamt 26 Lifte im Skigebiet geöffnet und der Salzburger Lawinenwarndienst kündigte „große Neuschneemengen und stürmischen Wind an“. Die Fachleute der Bundesbehörde warnten vor Lawinen. Straßensperrungen, die wegen der Lawinengefahr eingerichtet werden, trennen den Skiort seit Tagen regelmäßig von der Außenwelt ab. Im Schneebericht wurde gestern eine Schneehöhe von 2,30 Meter angegeben. Laut Wetterprognose wird aber am Mittwoch kein neuer Schnee mehr erwartet.