Distanzunterricht : So reagieren die Schulleiter auf die Ankündigung der Bildungsministerin

Wermelskirchen Die kurzfristige Entscheidung zum Distanzunterricht stößt bei den Schulleitern auf deutliche Kritik. Besonders an der Art der Kommunikation. So wollen das Gymnasium und die Sekundarschule reagieren.

Die Info kam auch für die Schulen überraschend. Nachdem sie bisher davon ausgegangen waren, auch nach Ostern im Wechselunterricht weiter zu arbeiten, entschied Bildungsministerin Yvonne Gebauer, ab Montag zum Distanzunterricht zurückzukehren. Das gilt mit Ausnahme der Abschlussklassen (inklusive der Q1) für alle Schülerinnen und Schüler bis mindestens Ende nächster Woche. Dann würde die Situation je nach Infektionsgeschehen neu bewertet, heißt es in der Ankündigung des Ministeriums. Elvira Persian, Schulleiterin des Gymnasiums Wermelskirchen, wurde am Donnerstag von ihrem Mann über die Änderung informiert. „Spätabends habe ich dann auch noch die offizielle Meldung in mein Mailpostfach bekommen“, sagt sie. Grundsätzlich sei ihre Schule mittlerweile auf alle möglichen Szenarien vorbereitet, der Zeitpunkt der Ankündigung sei allerdings ärgerlich. „Das bedeutet jetzt einen erheblichen Mehraufwand für alle Lehrkräfte“, sagt die Mathematiklehrerin. Bereits am Freitag hat sie mit der Leitungsriege der Schule über das weitere Vorgehen diskutiert.