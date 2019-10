Good News Singers in Wermelskirchen : Gute Neuigkeiten und flotte Rhythmen

Good News Singers in Wermelskirchen

Flotte Melodien treffen auf harte Arbeit: Die „Good News Singers" bereiten sich auf ihre Konzerte am 15. und 16. November vor. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Die „Good News Singers“ laden fürs zweite Novemberwochenende zu zwei großen Konzerten ein. Die Proben fallen intensiver aus.

Es ist ein hartes Stück Arbeit. Das Lied ist anspruchsvoll, jede Stimme einzeln muss die neue Melodie erarbeiten. Rockig und vor allem für den Sopran in besonders hoher Tonlage kommt „Elijah Rock“ daher. Und wer die „Good News Singers“ beim Erarbeiten beobachtet, der entdeckt auch hin und wieder ein Kopfschütteln oder eine angestrengte Grimasse. „Das sind für uns arbeitsreiche Wochen“, wird Conny vom Stein später während der Pause erklären.

Aber jetzt ist die volle Konzentration auf Chorleiterin Silke Vogel gerichtet, die Stimme für Stimme zusammenbringt. „Holt den Klang aus dem Bauch, dem Rücken, aus der Hüfte“, sagt sie, „der Ton muss in Forte gehalten werden.“ Das ist für den Sopran eine echte Herausforderung. Laut, hell und lang. Als am Ende alle fünf Stimmen gemeinsam erklingen, bekommt der Zuhörer eine erste Ahnung von der Magie der Chormusik. Dann nämlich scheint die harte Arbeit für einen Augenblick vergessen. Das Stück bekommt Charakter und Fülle – und aus dem Kopfschütteln wird ein wissendes Nicken. Die Sänger klappen das Notenheft fürs erste zusammen. Mit dem neuen Stück haben sie sich ihre Pause verdient – die Halbzeit der zweistündigen Probe. Fürs zweite Novemberwochenende laden die „Good News Singers“ zu zwei großen Konzerten unter dem bereits vertrauten Titel „Gospel und mehr…“ ein. Und deswegen fallen die Proben in diesen Wochen noch intensiver aus und werden durch zwei Probenwochenenden ergänzt. „Dazu kommt die Organisation rund um das Konzert“, sagt Conny vom Stein, „das stemmen wir auch aus dem Chor.“ Kartenverkauf, Werbung, Technik, Licht, Verpflegung und die Kooperation mit der Band, die zum Konzert dazukommt. Schlagzeug und Saxophon, Gitarre und Bass.