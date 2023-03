Wermelskirchen Gut besuchter Fairtrade-Markt in der Kattwinkelschen Fabrik

Es ist der zweite Fairtrade-Markt in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen, der am vergangenen Sonntag seine Türen auch für die interessierten Besucher geöffnet hat. Das Motto des Markts, der vom Wermelskirchener Weltladen organisiert worden ist, lautet: „Lassen Sie sich zu einer Produktreise durch die weite Welt einladen.“ Und was so vielleicht ein wenig umständlich formuliert klingt, ist nichts anderes, als ein Blick hinter die Kulissen dessen, was es in den Weltläden an fair produzierten und gehandelten Waren zu kaufen gibt.