Energiefragen in Wermelskirchen Die Männergruppe „Gryps“ lädt zu einer Solarparty ein

Deswegen hat die Männergruppe Kontakt aufgenommen zu Henning Bever vom Solarenergie-Förderverein. Gemeinsam haben der Dabringhausener und „Gryps“ eine Solarparty im Tenter Gemeindehaus aus der Taufe gehoben: Am Mittwoch, 24. April, will die Infoveranstaltung „Packs drauf – Dein Dach kann das auch“ über Möglichkeiten einer eigenen Fotovoltaikanlage informieren. „So ähnliche Veranstaltungen habe ich schon in Eipringhausen und Kleine Linde angeboten, die Nachfrage war sehr gut“, sagt Bever. Er weiß um das Interesse vieler Hauseigentümer, ihre eigene Energiequelle zu schaffen. Auch Möglichkeiten für Mietwohnungen wird er vorstellen.