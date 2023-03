An der Schwanenschule in Wermelskirchen Grundschüler werden Energiespardetektive

Wenn der Papa von der Toilette kommt, dann vergisst er manchmal, das Licht auszuschalten. „Das ist dann ja Stromverschwendung“, stellt Samantha im Unterricht in der Schwanenschule nachdenklich fest. Esther Carrara nickt zustimmend und bittet das Mädchen, eine Stromsparregel zu formulieren. Samantha überlegt kurz und sagt dann: „Ich spare Strom, wenn ich das Licht ausschalte, wenn ich es nicht brauche.“ Jetzt nicken auch viele der Kinder in der Klasse. „Aber warum haben wir dann in der Klasse das Licht an? Es ist doch Tag“, fragt Khaili. Esther Carrara von der Verbraucherzentrale macht sich gemeinsam mit den Kindern auf die Suche nach einer Antwort. „Für uns wäre es jetzt zu dunkel und wir könnten uns nicht gut konzentrieren, wenn wir das Licht nicht einschalten würden“, sagt Esther Carrara schließlich. Im Handumdrehen haben sich die Kinder in der vierten Klasse der Schwanenschule in Energiespardetektive verwandelt – kaum, dass die erste Stunde ihrer Ausbildung begonnen hat.