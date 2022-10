Projektzirkus in Wermelskirchen : Grundschüler üben für ihren großen Auftritt in der Manege

Erste Schritte auf dem Drahtseil: Im Projektzirkus Proscho trainieren die Kinder der Grundschule am Haiderbach für ihren großen Auftritt. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen 270 Kinder aus Hünger und Tente der Grundschule am Haiderbach bereiten mit dem Projektzirkus Proscho ihren großen Auftritt in der Manege vor. Am Freitag und Samstag gibt es vier Aufführungen.

Von Theresa Demski

Im Zirkuszelt herrscht beste Stimmung. „Jetzt wird es spektakulär“, ruft Pascal Maatz den kleinen Löwen zu und grinst. Die sechsjährige Elena erkennt ihren Einsatz und verwandelt sich in der Manege lachend in ein Raubtier. Sie brüllt fröhlich wie ein Löwe und zückt die Krallen. Die anderen Erstklässler machen es ihr nach. Und Pascal Maatz blickt zufrieden in die Runde: „Ihr macht das wirklich toll“, stellt er fest. Schon am zweiten Tag im Zirkuszelt an der Bundesstraße in Tente zeigen die Kinder ihr neu erworbenes Können. Sie balancieren vorsichtig, verwandeln sich in Fakire und Clowns, in Raubtiere und Jongleure.

Eine Woche lang ist der Projektzirkus Proscho in Tente zu Gast – bei insgesamt 270 Schülern der Grundschule am Haiderbach. Jeden Morgen macht sich an der Grundschule in Hünger ein Bus mit den Grundschülern auf den Weg zum zweiten Standort nach Tente – und jeden Morgen braucht er ungewöhnlich lange, weil er den Weg über Solingen nehmen muss. Die Baustellenumleitung über Pohlhausen ist für den Bus einfach nicht zu befahrbar. Aber der Aufwand lohnt sich: „Das Zirkusprojekt tut den Kindern einfach gut“, erklärt Schulleiterin Marion Klein.

Auf der einen Seite sei es die Begegnung der vielen verschiedenen Schüler, von denen sich die meisten noch gar nicht kennen, die das Schulleben aber sehr bereichert. Neue Freundschaften entstehen – weit über Klassengrenzen hinaus. Oft halten sie auch nach dem Projekt. „Und gleichzeitig gewinnen die Kinder während des Zirkusprojekts auch Selbstbewusstsein“, weiß die Schulleiterin, „der Beifall tut ihnen gut und sie überwinden eigene Grenzen.“ Deswegen gehört das Zirkusprojekt in der Grundschule am Haiderbach inzwischen zu einer festen Instanz. „Unser Ziel ist es, den Projektzirkus alle vier Jahre nach Tente einzuladen“, sagt Marion Klein. So könne jedes Kind während seiner Schullaufbahn einmal davon profitieren. „Aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Finanzierung“, sagt sie.

In diesem Jahr hat es geklappt: Das große Zelt hat seinen Platz in Tente gefunden. Die Kinder sind jeden Morgen in verschiedenen Gruppen unterwegs – die einen trainieren im Zelt, die anderen im Mehrzweckraum oder der Turnhalle. Die andere Hälfte der Kinder widmet sich unterdessen im Klassenraum dem Thema Zirkus. „Für jedes Kind gibt es jeden Tag Zeit sowohl beim Zirkustraining als auch im Klassenraum“, erklärt die Schulleiterin.

Am Freitag, 21., und Samstag, 22. Oktober, stehen vier Aufführungen im Zirkuszelt für Eltern, Großeltern und Freunde auf dem Programm. „Bis dahin haben wir noch viel zu tun“, sagt Pascal Maatz und lacht. Möglichst selbstständig sollen die Grundschüler ihre Nummern auf die Bühne bringen. Dafür gibt es während des Trainings ausreichend Anleitung.