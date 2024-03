Grundschultour führt nach Wermelskirchen Grundschüler kicken mit ehemaligen Fußballprofis

Michael Klinkert legt von Anfang an einen klaren Ton an den Tag. Disziplin sei im Sport wichtig, erklärt er. Und die Kinder machen mit – wie die Profis eben. Klinkert erzählt von ihren Karrieren auf dem Platz, von den beiden goldenen Schuhen, die Witeczek im Regal stehen hat, von Titeln, Meisterschaften und der guten Freundschaft der beiden ehemaligen Profifußballer. Er ermutigt die Kinder zu Selbstbewusstsein und schickt sie dann zum Aufwärmen durch die Halle. Vor allem die Jungs und Mädels, die selbst in Fußballvereinen spielen, zeigen hier ganz vorne, was in ihnen steckt. Schließlich schauen die Profis zu.