Schullandschaft in Wermelskirchen Viele Grundschüler erkunden am Tag der offenen Tür das Gymnasium

„Natürlich wollen alle Eltern die Schule für ihre Kinder finden, an der sie am besten aufgehoben sind“, sagt er. Gleichzeitig weiß Burghoff auch, dass in diesen Tagen und Wochen die Gespräche an den Grundschulen über die schulische Zukunft der Kinder anstehen. „Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir heute die Türen öffnen und den Kindern und ihren Eltern die Möglichkeit geben, sich umzusehen und ihre Fragen zu stellen“, weiß der stellvertretende Schulleiter.