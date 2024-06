Schulchor-Projekt „6k united“ Grundschüler stehen auf der Arena-Bühne

„Für die Proben versorgen einen die Veranstalter mit richtig gutem Material“, sagt Almut Dietrich. Dazu gehören vor allem die Melodien und Videos, mit denen die Kinder seit Anfang des Halbjahrs die Stücke und Choreografien lernen. Jeweils einmal in der Woche wird eine Musikstunde an jedem Standort in die Probenarbeiten investiert. „Und die Lehrer haben sich bereit erklärt, jeden Morgen vor dem Unterricht und nach der großen Pause eines der Lieder zu singen“, erzählt Steffi Hausmann. „Die Melodien sind also jeden Tag in der Schule präsent.“ Es sind Lieder von großen deutschen Pop-Künstlern, die den Schülern bestens vertraut sind – von Lena bis Wincent Weiss. Dazu kommen Folklore-Stücke aus aller Welt und auch Klassiker wie „Ave Maria“.