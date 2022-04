Jägerschule in Wermelskirchen : Mit Spaß, Lernstress und Vorurteilen zum „grünen Abitur“

Marion Florén ist die aktuell älteste Teilneh merin in der Jägerschule Schröder. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die 68-jährige Marion Florén ackert seit mehreren Monaten für den Jagdschein. In der privaten Jägerschule Wermelskichen von Inhaber Stefan Schröder fühlt sie sich pudelwohl. Die Argumente so mancher Jagdgegner will sie nicht so einfach stehen lassen.

Knapp anderthalb Monate dauert es noch, dann hat das ganze Pauken und Büffeln endlich ein Ende. Seit September denken, diskutieren, wandern und schießen acht Jungjäger der privaten Jägerschule Wermelskirchen von Inhaber Stefan Schröder der Jagdscheinprüfung entgegen.

Unter den angehenden Jägern befindet sich auch Marion Florén. Die 68-Jährige, die nahe der Ortsgrenze Wermelskirchen / Hückeswagen wohnt und gebürtig aus dem Münsterland stammt, ist die älteste Teilnehmerin im aktuellen Kurs. Ihr Antrieb, die Jägerprüfung zu schaffen, ist groß. Schließlich muss sie sich von ihren guten Jägerfreunden schon seit Monaten Bilder von deren Pirschgängen aus verschiedenen Wäldern der Republik zuschicken lassen, die sie immer wieder fragen, wann sie denn dazu stößt.

Info Unterricht online oder in Kleingruppen Die Jägerschule Wermelskirchen bietet Vorbereitungslehrgänge an, um die Jägerprüfung ablegen zu können. Durch die unterschiedliche Thematik ist es erforderlich, an einem Vorbereitungslehrgang teilzunehmen. Der Unterricht wird in kleinen Gruppen oder online durchgeführt und gewährleistet somit eine effektive Vorbereitung auf die Prüfung. Die Kurse finden an unterschiedlichen Tagen in der Woche statt statt und werden durch Fachpersonal begleitet. Weitere Informationen zu den Kursarten findet man auf der Homepage der Jägerschule Wermelskirchen. Eine Anmeldung ist unter ☏ 0151 / 150 554 34 oder per Mail an jaegerschule-­wermelskirchen@web.de möglich.

Dass es sie nach ihrem Berufsleben noch einmal in die Welt des jagdlichen Brauchtums verschlägt, so sagt sie, hängt auch mit ihrer Vergangenheit zusammen. „Ich bin zwar in der Stadt groß geworden, aber schon immer ein Naturmensch. Mit meinem Großvater, der ebenfalls Jäger war, bin ich schon in jungen Jahren durch die Wälder gestreift“, erzählt Marion Florén. „Es macht mir einfach Freude, durch den Wald zu laufen und die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen.“ Diese Nähe zur Natur gehe vielen Kindern heutzutage ab, sagt die ehemalige Physiotherapeutin.

Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters sprach sie sich im Vorfeld zudem umfänglich mit Leiter Stefan Schröder ab, ob es die richtige Entscheidung sei, sich noch mal von Grund auf mit den Regeln, Gesetzen und Gepflogenheiten des Jagens vertraut zu machen – ebenso die herausfordernde staatliche Prüfung zu absolvieren und letztlich auch die Waffe in die Hand zu nehmen Für die Ausstellung eines regulären Jagdscheins gibt es schließlich ein Mindestalter, aber keine maximale Altersgrenze. Beide Seiten stellten aber schnell fest, dass all diese Punkte keine Hürden darstellen werden. „Das Ganze hält mich eher fit in Körper und Geist und macht einfach einen riesigen Spaß – trotz Lernstress“, sagt Marion Florén.

Dass sie mit so viel Freude an die ganze Sache herangeht, würde in erster Linie an Jagdschulen-Inhaber Stefan Schröder liegen. „Er ist ein Mann aus der Praxis und vermittelt die Themen in der Ausbildung mit viel Geduld, Sachkompetenz und Liebe zum Detail. Es ist ein super professioneller Unterricht, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie. Und trotzdem fühlt es sich in unserer achtköpfigen Klasse manchmal an wie in einer Abiturklasse“, schildert Marion Florén. Einige Jagdschüler kommen für die Seminare sogar extra aus Dortmund, um in der Jagschule zu lernen.

Marion Florén beim Training am Schießstand. Foto: Marion Florén

Stefan Schröder, dessen Vater bereits die Jägerschule in Wermelskirchen leitete, verzeichnet in den vergangenen Jahren einen immer größer werdenden Kundenzuwachs. „Jagen liegt im Trend“, sagt er. Die Beweggründe, eine Jägerausbildung zu starten, seien dabei sehr unterschiedlich, das Klientel sei breit gefächert. „Zum einen ist es der Spaß an der Jagd und der Natur, dann die Tradition in der Familie. Zum anderen werden Waffen als Wertanlage angesehen. Oder man kommt über einen Hund an das Thema ‚Jagd, um seinen Hund mehr auszulasten oder mit dem Hund Prüfungen im jagdlichen Bereich abzulegen“, so Schröder. Über den letzten Beweggrund würden vor allem immer mehr Frauen einen Zugang zum Jagen erhalten. Das Klischee, das Jagen vor allem was für alte Männer mit Hut ist, lässt sich so nicht mehr halten.

Vorurteile müssen sich die Jäger dennoch anhören. Die Behauptung „Jäger sind Mörder“ gibt es schon lange. Marion Florén will das nicht auf sich sitzen lassen. „Das ist ungesundes Halbwissen. Keiner von uns will Wild quälen“, sagt sie – auch als passionierte Reiterin. Ebenso die Aussage von Tierrechtlern, die behaupten, dass sich die Natur von selbst regelt, will sie nicht so stehen lassen. „Das stimmt vielleicht in größeren Ländern wie Kanada und Russland mit genügend Raubwild, aber nicht hier in deutschen Wäldern. Wir haben hier keine natürlichen Feinde mehr. Sogar der Wolf geht lieber an eingezäunte Tiere, als hinter einem Reh her zu jagen. Die Landwirtschaft ist hier zu ausgeprägt“, so Florén. Außerdem gehöre zur Jagd auch die Hege und Selektion. Mit zu viel Wild würde es keine Wälder mehr geben, weil alles kahl gefressen wäre.

Die Thematik rund um das Schießen und die Frage, ob man Mitleid mit einem Tier hat, wenn man es erlegt, sei laut Stefan Schröder hochemotional. „Ich habe schon gestandene Männer weinen sehen. Die musste man dann erst mal beruhigen“, sagt der geprüfte Jagdaufseher. Am wichtigsten sei es, bei dieser Diskussion sachlich zu bleiben.

Mangelndes Fachwissen kann man den Jägern in jedem Fall nicht vorwerfen. Mindestens 180 Pflichtstunden müssen die Anwärter im „Klassenzimmer“ und auf dem Schießstand absolvieren. Neben Fachbereichen wie Waffenkunde, Lebensmittel- oder Jagdrecht, an dem Marion Florén aktuell noch zu knacken hat, beschäftigt man sich noch ausgiebig mit der Flora und Fauna, weshalb der Jagdschein auch das „grüne Abitur“ genannt wird. Dabei müssen die Jungjäger neben einem schriftlichen Prüfungsteil und einer Schießprüfung an Büchse und Flinte, in einem mündlich-praktischen Teil unter anderem einen „Blumenstrauß“ aus verschiedenen Sträuchern, Zweigen, Ästen und Blättern analysieren und genau wissen, was wann wo wächst. Auch Getreidearten wie Dinkel, Weizen oder Triticale müssen erkannt werden.