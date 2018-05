Wermelskirchen: Grüne Asche statt Kunstrasen

Wermelskirchen Seit Mitte April sind ehrenamtliche Helfer auf dem Tennenplatz im Einsatz, um die Vorarbeiten zu erledigen: Gräben ausheben, Leitungen verlegen. Denn im Frühsommer soll der Platz eingesät werden.

Einen Kunstrasenplatz wie in Höferhof - das war anfangs auch der Wunsch des Tura-Vorstandes. Denn die Konkurrenz spielt auf Kunstrasen. Realistisch aber musste der kleine Fußballverein einsehen, dass in absehbarer Zeit die Finanzierung nicht möglich war. Die Stadt ist einfach zu klamm, um mehrere Plätze zu finanzieren. Erst Dabringhausen in 2017, dann folgt das Eifgenstadion. Doch die Pohlhausener blieben nicht untätig. Sie schauten sich in der Region um und entdeckten "Grüne Asche" - damit wird die Nutzbarkeit eines Kunstrasens erreicht und hat die Vorteile eines Naturrasens.