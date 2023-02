Politisches Leben in Wermelskirchen Großes Interesse an Neujahrsempfang der CDU

Nathanael Liminski hat anschließend vor allem die Landespolitik im Blick – und einen Appell für seine Zuhörer. „Lassen Sie uns durchatmen“, sagt der NRW-Minister, „Krisen hat es auch in anderen Zeiten gegeben, sie sind nie geordnet nacheinander gekommen.“ Politik müsse sich so aufstellen, dass sie auf Dauer damit klarkomme, mehrere Krisen gleichzeitig zu bearbeiten. Eine Hand voll dieser Krisen nimmt er dann in den Blick – angefangen mit der Pandemie und den Folgen vor allem für Kinder und Krankenhäuser, dann weiter über die dringend notwendige Digitalisierung der örtlichen Behörden, bevor er etwas überraschend das Thema Klima in den Blick nimmt und schließlich weiter zum Krieg in der Ukraine zieht. In diesen Zeiten brauche es Kommunen, die „nicht jammern, sondern machen“. Dann ergänzt er: „Weil das hier ja kein städtischer Empfang ist, sondern ein Empfang der CDU, möchte ich auch noch über die Rolle unserer Partei bei der Lösung der Krisen sprechen“, sagt Liminski. Und dann rüstet er seine Parteikollegen, macht ihnen Mut und verschenkt Lob: „Die CDU in Wermelskirchen hat alles, was es für die Zukunft braucht“, sagt er.