Energiewende in Wermelskirchen : Großes Interesse an alternativen Energien

Solarstrom und E-Mobilität: BEW-Berater Tobias Hamböcker (l.) kam bei der Infoveranstaltung am Mittwoch mit vielen Besuchern ins Gespräch. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Volles Haus im Bürgerzentrum: BEW, Stadt und Verbraucherzentrale hatten eingeladen, um die Energiewende voran zu bringen.

Eine lange Schlange bildet sich nach den Vorträgen am Stand der BEW: Eignet sich mein Hausdach für eine Photovoltaikanlage? Mit dieser Frage sind viele Besucher am Mittwoch ins Bürgerzentrum gekommen. Die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) und die Stadt hatten gemeinsam zum Infoabend über Photovoltaik eingeladen – und auch die Verbraucherzentrale, der Bauverein und verschiedene Handwerksbetriebe sind mit dabei.

Zu der großen Frage nach den richtigen Flächen gesellt sich beim Infoabend ein ganzer Strauß von Unsicherheiten, die es zu klären gilt. „Ich wüsste gerne, wie wirtschaftlich so eine Anlage ist“, sagt ein Herr, der gerade in der Broschüre eines Installateurs blättert. In Zeiten steigender Energiepreise bewegt diese Frage viele Menschen im Bürgerzentrum. Ein anderer ist besonders interessiert an der Kombination zwischen Photovoltaikanlage und einer Wallbox für das E-Auto. „Und ich möchte einfach mal wissen, wie viel Strom vom Dach ich auch selber nutzen kann“, sagt eine Besucherin.

Info Beratung ist kostenlos möglich Online Interessierte Hauseigentümer, die über die Installation einer Photovoltaikanlage nachdenken, können im Internet prüfen, inwiefern sich das eigene Dach eignet: www.bergische-energie.de/solarberatung

Die Menschen kommen mit unterschiedlichen Fragen und befinden sich an ganz unterschiedlichen Stellen im Prozess, um alternative Energien selber zu nutzen. Es sind weit über 100 Besucher, die am Mittwoch den Weg ins Bürgerzentrum finden. Davon zeigen sich BEW-Geschäftsführer Jens Langner und Bürgermeisterin Marion Lück überrascht. „Genau wie ich werden Sie sich sicher ärgern, zu lange gewartet zu haben“, begrüßt die Bürgermeisterin die Besucher. Aktuell seien Module und Handwerker schwer zu bekommen. „Aber lassen Sie uns trotzdem gemeinsam nach guten Perspektiven Ausschau halten“, ermutigt sie dann und übergibt an die Fachleute des Abends. Die rühren kräftig die Werbetrommel für die Photovoltaik (PV). Bis 2045 wolle Deutschland klimaneutral unterwegs sein, erinnert Jens Langner. „Dafür muss noch viel passieren“, sagt er dann. Aktuell würden 42 Prozent des Energiebedarfs aus alternativen Energien produziert. Bis 2030 sollen es schon 80 Prozent sein. „Dafür ist jedes Dach und jede Fläche wichtig“, betont Langner und ermutigt die Besucher, ihre eigenen Flächen in den Blick zu nehmen. 700 Photovoltaikanlagen gebe es aktuell in Wermelskirchen. „Über 10.000 Dächer sind in Wermelskirchen gut bis sehr gut geeignet“, sagt Langner.

Dann übernimmt Florian Bublies, Energieberater der Verbraucherzentrale das Mikrofon und zeigt, wie es gehen kann. „Mit der Photovoltaikanlage lassen sich alle notwendigen Prozesse im Haus mit Solarstrom bedienen“, sagt er und deutet auf Waschmaschine und Beleuchtung, Computer und E-Auto. Wird in Sonnenstunden mehr Energie produziert, als gebraucht wird, gibt es zwei Möglichkeiten: „Entweder Sie nutzen ein Batteriespeichersystem oder Sie speisen ins Netz ein“, sagt er und stellt dann klar: „Die Zahlen für die Einspeisung sind allerdings der ernüchternde Teil. Wir empfehlen also, das Nutzungsverhalten so zu organisieren, dass der Eigenstromanteil möglichst hoch ist.“ Dafür gebe es auch einen Energiemanager für den Zählerkasten. Aktuell liege der Eigenversorgungsanteil bei 35 Prozent, wer ein Batteriespeichersystem nutze, bringe es auch auf 65 Prozent. Auf dem Weg zur autarken Stromversorgung schaffen es viele Hausbesitzer inzwischen aber auch auf höhere Werte, das zeigt der Infoabend im Bürgerzentrum auch. Florian Bublies nennt Zahlen und Daten, Kosten und Einspeisevergütungen, gibt Tipps für die Kopplung von Photovoltaik, E-Auto und Wärmepumpen und nimmt auch neue gesetzliche Regelungen in den Blick.

Dort knüpft dann Oliver Rakow, Vertriebsleiter bei der BEW, an. Im Blick hat er auch Modelle für Mieter: Diese Anlagen habe die BEW bisher nicht realisiert, wolle in das Feld aber einsteigen. Er stellt auch Mini-Anlagen für den Balkon vor. „Da sind wir nicht so begeistert von“, sagt dann Martin Lambotte, Geschäftsführer des Bauvereins. Es gebe viele ungeklärte Haftungsfragen. Aus diesem Grund gebe es bisher auch noch keine Mieterstrommodelle in Zusammenhang mit den Anlagen auf den Gebäuden des Bauvereins. „Wir haben viele PV-Anlagen, aber die gehören uns nicht“, erklärt Lambotte. Aus steuerlichen Gründen habe man die Dachflächen vermieten müssen. Neue gesetzliche Regelungen würden diese Situation künftig verändern. „Bleiben die Haftungsfragen“, sagt er.