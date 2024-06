Pedelec-Training in Wermelskirchen Großes Interesse am Training mit dem E-Bike

Elf Pedelec-Fahrer konnten sich für den Kursus anmelden, beim Nieselregen am Sonntagmorgen bleiben acht Wermelskirchener bei ihrem Wunsch, das Training zu absolvieren. „Ich stelle Unsicherheiten beim Auf- und Absteigen fest“, erzählt Karin Hansen. Sie und Ehemann Hartwig Hansen haben sich gerade neu Räder gekauft. „Das ist ein guter Moment, um am Training teilzunehmen“, sagt Hartwig Hansen. Ihm sei es heute wichtig, auch Notbremsungen zu üben, um für den Alltag gewappnet zu sein. „Man wird ja auch älter“, sagt eine Dame, die ebenfalls gemeinsam mit ihrem Mann am Training teilnimmt. Sie sei längere Zeit kein Fahrrad gefahren. Für den Wiedereinstieg könne sie ein bisschen Unterstützung gebrauchen.