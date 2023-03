„Nacht der Bibliotheken“ in Wermelskirchen Großer Spaß beim Rätselraten

Zuerst berichtet Büchereileiterin Kathrin Ludwig noch über den Hintergrund des Abends. „Die Häuser in NRW – und übrigens erstmals auch in Baden-Württemberg, Saarland und Schleswig-Holstein sowie in Südtirol, Flandern und Dänemark – sind teilweise bis spät in die Nacht geöffnet. Mal sehen, wie lange wir hier heute aushalten werden“, sagt sie. Wenn man in die erwartungsvollen Gesichter an den Tischen blickt – es wird an diesem Abend bestimmt spät werden. Eine Sache sei ihr noch wichtig, betont die Büchereileiterin: „Grenzen behindern und schränken ein – die Büchereien reißen diese Grenzen ein. Auch so ist das diesjährige Motto zu lesen“, sagt Kathrin Ludwig.