Zirkusprojekt in Wermelskirchen : Großer Applaus für kleine Artisten

Wermelskirchen Insgesamt 100 Kinder zeigten am ­Samstag im Zirkus Zapp Zarap ihr ­Können. Das Ferienprojekt des Vereins „Radieschen“ hatte eine Woche lang für Abwechslung und Herausforderung gesorgt.

Als sich der Vorhang am Samstagmittag zum ersten Mal hebt, laufen die Kinder durch die Manege. Und auf den ersten Blick offenbart sich die bunte Vielfalt der Jungen und Mädchen, die sich im Ferienprojekt in der vergangenen Woche begegnet sind: Ein Mädchen läuft mit strahlenden Augen, gestreckten Armen und winkenden Händen durch die Manege, als habe es nie etwas anderes gemacht. Und gleich dahinter versteckt sich ein Junge unter seiner großen Mütze und winkt noch schüchtern in die Besucherränge.

Die Einen genießen den ersten großen Auftritt in der Manege, andere fühlen sich hinter dem Vorhang deutlich wohler. Für alle hat der Zirkus Zapp Zarap in der vergangenen Woche einen Platz gefunden – für die Schüchternen und die Temperamentvollen, für die Sportlichen und für die Gemütlichen, für die Jüngsten und für die angehenden Teenies.

Nach dem Training in den Ferien stehen am Samstag nun gleich zwei Vorführungen auf dem Programm. Die Philosophie des Zirkus-Teams wird dabei schnell auch den Zuschauern ersichtlich: Wann immer möglich, übernehmen die Kinder selbst die Kommandos. Dann klingt ein lautes „Hepp“ durch die Manege, mit dem ein Mädchen den nächsten Schritt ankündigt. Oder ein Kind ruft „Ab“ und die Menschenpyramide, die gerade noch bei den Eltern für große Begeisterung gesorgt hat, löst sich wieder auf.

Die Kinder sind es, die konzentriert den großen Sack mit Scherben in die Manege tragen, das Band öffnen, den Weg für die kleinen und großen Artisten vorbereiten und dann auch selbst ihren Mitstreitern assistieren. Und die Jungen und Mädchen sind es auch, die vorsichtig die Fackeln aus dem Köcher nehmen, zum Brennen bringen und vorsichtig mit Händen und Armen durch die Flammen fahren. In der zweiten Reihe steht das Zirkus-Team – mit einer helfenden Hand, Feuerdecken oder einem stützenden Arm, wenn die jungen Artisten doch mal ins Straucheln geraten.

Rund anderthalb Stunden bestreiten die Jungen und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren unter heiterer Musik aus den Lautsprechern und buntem Scheinwerferlicht das Zirkusprogramm – sie spazieren mit Tüchern oder Reifen über ein Seil, bauen in glitzernden Westen Pyramiden und schlagen Räder, sie jonglieren im Schwarzlicht mit Tüchern, Bällen und Stäben. Sie zeigen ihr Können mit dem Diabolo, das sie hoch in die Luft werfen, um es dann auf dem Seil wieder zu fangen. Sie balancieren auf riesigen Bällen und rollenden Brettern. Sie klettern auf Leitern, um in schwindelnder Höhe neue Pyramiden zu bauen, sie werfen Reifen und springen über Seile. Während die Jüngsten zuweilen noch ganz unbedarft in die Manege spazieren, sind die großen Jungs und die ältesten Mädchen meist etwas zurückhaltender unterwegs.