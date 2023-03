Kindersachenbörse in Wermelskirchen Nachhaltigkeit im Schrank der Kinder

Eine Stunde später ist es etwas ruhiger geworden im Vereinshaus. Jetzt stehen Franzi Lenz und Sarah Scholz mit ihren Fundstücken an der Kasse. „Ich habe das ein oder andere richtig schöne Schnäppchen gemacht“, sagt Franzi Lenz, „irgendwie freut man sich doch darüber.“ Außerdem sei es schön, beim Einkaufen bekannte Gesichter zu treffen. Sarah Scholz nickt: „Mir kommt es auch entgegen, dass die gebrauchten Kleidungsstücke schon so oft gewaschen wurden“, erzählt sie, „dann muss ich mir nicht mehr so viele Gedanken um Schadstoffe machen.“ Ihr gefalle ohnehin die Idee des nachhaltigen Einkaufens. „Es gibt hier wirklich viele schöne Stücke und am Ende entscheide ich ja selber, was für mich in Frage kommt“, erinnert sie. Dann packt sie ihre Sachen zusammen und macht sich auf den Heimweg. „Die Kinder werden sich freuen“, sagt sie noch und lacht.