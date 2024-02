In Wermelskirchen Nachfrage nach Reparaturcafé steigt weiter

Info

Termin Das Reparaturcafé hat jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Stadtbücherei geöffnet.

Anmeldung Auch spontane Besuche sind möglich, das Team bittet aber um eine Anmeldung im Online-Ticketsystem oder per Mail an info@reparaturcafe-wk.de (mit Name, Anschrift, Telefonnummer, Geräteart und Hersteller) oder Telefonisch unter 02196 8879347.

www.reaparaturcafe-wk.de