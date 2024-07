Rauchwolke über der Innenstadt Dachstuhl der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen brennt

Tatsächlich war die Feuerwehr nach Angaben von Mueller bereits die ganze Nacht unterwegs, um diverse Mülltonnenbrände zu löschen. Es kam zu zwei Einsätzen an der Telegrafenstraße sowie weiteren am Markt 13 und an der Oberen Remscheider Straße. Hier mussten die Einsatzkräfte sogar in das Ladenlokal eines Hörgeräte-Akustikers eindringen, weil die Gefahr bestand, dass die Flammen auf das Geschäft übergreifen. An zwei Gebäuden entstanden Schäden, indem zum Beispiel eine Jalousie brannte.