Grit Adler hat als Hebamme mehr als 4000 Kindern auf die Welt geholfen.: Wo Schmerz und Glück beieinander liegen

Neuenhaus Grit Adler hat als Hebamme mehr als 4000 Kindern auf die Welt geholfen. Den Zauber dieses besonderen Moments spürt sie immer noch – auch wenn die Rahmenbedingungen alles andere als zauberhaft sind.

Mitten in der Nacht klingelte das Telefon. Dann saß Grit Adler aufrecht im Bett und manchmal musste sie schmunzeln, wenn die Handymelodie von „Guten Morgen liebe Sonne“ durch das Schlafzimmer summte, während draußen noch tiefste Nacht herrschte. „Aber die Müdigkeit war von jetzt auf gleich verschwunden“, sagt sie. Denn am anderen Ende der Leitung erzählte dann eine Frau von ihren Wehen, von der geplatzten Fruchtblase, von einer anstehenden Geburt. Dann schnappte sich Grit Adler ihre Tasche und sauste ins Wermelskirchener Krankenhaus – der Adrenalinspiegel war hoch. Aber die Ruhe verlor Grit Adler selten. Dafür ist sie einfach nicht der Typ: Fröhlich und gelassen, mit einem Lachen auf den Lippen begegnete sie dann meist den werdenden Müttern und nervösen Vätern. Jede Geburt sei für sie ein Wunder des Lebens. „In den Bäuchen sind Kinder, fertige kleine Menschen“, sagt die 50-Jährige, „das bleibt für mich eine große Faszination.“

Als Grit Adler sich entschied, Hebamme zu werden, da war sie im fünften Schuljahr und hatte gerade im Unterricht den Film „Das Wunder des Lebens“ gesehen. Sie änderte ihre Meinung nicht mehr, besuchte trotz der schwierigen Arbeitsmarktsituation für Hebammen in der damaligen DDR die Hebammenschule in Halle/Saale und bekam eine Stelle in der Klinik. „Da standen fünf Betten, getrennt durch spanische Wände“, erinnert sie sich. Und eigentlich sei sie viel zu jung gewesen, als sie die ersten Geburten begleitete. „Das war damals alles sehr steril und medizinisch“, erzählt sie. Und nicht selten sagten die Frauen in den Wehen verärgert zu dem jungen Mädchen: „Werde erstmal selbst Mutter.“