Öffentliche Anlage in Wermelskirchen : Grillplatz im Eifgen ist häufig zugemüllt

Wermelskirchen ANwohner ärgert sich über Abfälle an der öffentlichen Feuerstelle. Es fehlen auch Toiletten.

Bei einem Ortsbesuch sieht man sie doch, am Grillplatz und im Gebüsch: Plastikflaschen, Verpackungen, Kippen in den Feuerstellen. So groß, wie sie Förster aus früheren Beobachtungen beschreibt, sind die Müllhäufen nicht. „Das ist jetzt fast eine Kleinigkeit“, sagt er. Der Grillplatz ist aktuell ja eigentlich auch gesperrt. Zumindest offiziell. Wegen der Trockenheit hatte die Stadt schon Ende Juni angekündigt, dass im Eifgen nicht gegrillt werden darf – das gelte nach wie vor, bestätigt eine Sprecherin. Das solle auch vorerst so bleiben. Dass der Grillplatz geschlossen ist, ist für den Besucher vor Ort allerdings nicht erkennbar. Da ist das Schild mit den allgemeinen Hinweisen für den Grillplatz, aber keines, das auf einen Benutzungsverbot hinweist. Zwei Absperrgitter einige Meter vor dem Eingang zum Grillplatz stehen weit auseinander, ob sie überhaupt dazu gehören, ist nicht ersichtlich.