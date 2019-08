Besonderes Bier auch an der Stadtkirche Wermelskirchen im Ausschank : Gräfliches Bier zur Herbstkirmes

Orgel-Biir gibt es beim 12-Stunden-Konzert in der Stadtkirche. Foto: Singer/Dellmann's Bräu

Wermelskirchen Dellmann’s Bräu nutzt die Kirmes als Premiere für ein beinahe neues Bier: Die Sorte trägt den Namen „Graf von Berg“ und ist eine Landbier-Rezeptur. Ohne ein süßliches „Kinderbier“ zu sein, bestimmen die Malz-Aromen den Geschmack des kastanienbraunen Bräus.

Dellmann‘s „Graf von Berg“ steht in der Tradition althergebrachter Landbier-Rezepturen und erinnert ebenso an Altbiere, sagt Simon Felbick vom Brauteam.

Der Erfolg des Dellmann‘s „Wengter“ hat die Wermelskirchener Brauerei dazu bewogen, daraus das jahreszeitlich unabhängige „Graf“ zu entwickeln – der Plan ist, „Graf von Berg“ dauerhaft in das Sortiment aufzunehmen. Die Geschmacksrichtungen des Hopfens halten sich beim „Grafen“ dezent zurück - die Bitter-Noten umschmeicheln sanft den Gaumen, dominieren beim Genuss des „Grafen“ aber nicht, so beschreiben die Braumeister ihre neue Sorte. Felbick: „Freunde des vollmundigen Geschmacks verschiedenster Malz-Aromen werden am „Graf von Berg“ ihre Freude haben.“ Das Geheimnis des besonderen Charakters des Dellmann‘s „Graf von Berg“ liege in der Zusammenstellung der hochwertigen Malze (Farbe: dunkel; Typ: untergärig; Stammwürze: 12,4 Prozent, Alkoholgehalt: 5,2 Prozent).

An allen Kirmes-Tagen gibt es „Graf von Berg“ sowie das bekannte Dellmann’s „Biir“ gezapft vom Fass an der Kattwinkelschen Fabrik rechts neben der Open-Air-Bühne an einem der drei Bierstände vom „Bistro Katt“. Obendrein sind „Biir“ und „Graf von Berg“ zum „Kirmes-Opening“ am Freitag, 23. August, ab 18 Uhr an der Cocktail- und Wein-Bar der „Kosmetikinsel“ von Gabriela Ruthenberg im Angebot.

Zum „Kirmes-Opening“ lädt auch der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ seine Mitglieder ein.