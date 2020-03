Digitale Gottesdienste : Gottesdienste am Bildschirm

Pfarrer Volker Lubinetzki von der Kirchengemeinde Wermelskirchen nahm ein Video des Gottesdienstes auf, das am Sonntagmorgen über YouTube zu sehen war. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Ob beim Livestream oder beim aufgezeichneten Gottesdienst: Die Internet-Angebote zählten am Wochenende hunderte Nutzer.

Die Glocken läuten – laut und vernehmlich. Im Stephanus Gemeindezentrum in Hilgen liegt an diesem Sonntagmorgen aber eine ungewöhnliche Nervosität in der Luft. In dem großen Gemeindesaal stehen in großem Abstand fünf Stühle. Pfarrer Traugott Schuller bittet den Techniker, den Organisten und die Presbyterin noch kurz zum Gebet, dann nehmen alle wieder Platz und warten bis das Läuten leiser wird. Patrick Mühlhausen zählt leise die Sekunden runter und gibt dann das Zeichen zum Einsatz der Orgel. Von jetzt auf gleich scheint die Nervosität zu verschwinden. Reinhold Felthaus stimmt zum musikalischen Vorspiel an. Und Pfarrer Schuller wird später sagen, dass er sich die Menschen an den Bildschirmen vorgestellt habe.

„Ich habe heute einen richtigen Gottesdienst gefeiert“, wird er sagen, „auch wenn es sich erst etwas sonderbar angefühlt hat.“ Denn an diesem Sonntag bleibt die Gemeinde wegen der Corona-Krise zu Hause. Der Gottesdienst wird gestreamt – ist also an den Computern und Smart-Fernsehern in Echtzeit zu sehen. Am Ende wird sich zeigen: Mehr als 300 Nutzer rufen das Angebot auf – und feiern mit. Sie singen, so wie Techniker, Pfarrer, Organist und Presbyterin im Gemeindezentrum singen. Sie lassen sich von den Worten des Pfarrers ermutigen. Der erinnert daran, dass dieser Sonntag einen besonderen Namen trägt: Freut euch! Aber er erinnert auch an die Menschen mit ihren Sorgen um Existenzen, um ihre Gesundheit und mit ihrer Einsamkeit. „Dieses Mal sind wir alle betroffen“, sagt Schuller. Und dann ermutigt er seine Bildschirmgemeinde, in den ausgebreiteten Armen Gottes Zuflucht und Ruhe zu finden. „Gehen wir nach innen, wenn wir schon nicht nach draußen gehen dürfen“, sagt der Pfarrer. So getröstet könne man auch andere trösten.

Info Heimische Gottesdienste digital feiern Wermelskirchen Für Sonn- und Feiertage stellt die Kirchengemeinde jeweils einen Gottesdienst ins Netz. 29. März: Hünger; 5., 11., 13. und 19. April: Stadtkirche; 10., 11. und 12. April: Tente.

www.ekwk.de. Hilgen-Neuenhaus Gottesdienste werden sonntags um 10.30 Uhr und donnerstags zur Abendandacht um 19 Uhr gestreamt.

www.hilgen-neuenhaus.de. Dabringhausen Die Audio-Dateien sind ab samstagabends zu hören – www.ekdab.de. Dhünn Am Gründonnerstag um 19 Uhr streamt die Gemeinde einen Gottesdienst mit Denis Werth (CVJM-Westbund).

www.cvjm-dhuenn.de.

Genau deswegen sei ihm das ungewöhnliche Gottesdienstangebot so wichtig, sagt er später. „In diesen Zeiten müssen wir miteinander geistlich verbunden bleiben“, befindet er. Das sei die Grundlage des Trostes und der Kraft. „Und dann können wir anderen Hilfe anbieten.“

Am Tag zuvor haben Pfarrer Dr. Volker Lubinetzki und Vikarin Sarah Kannemann bereits in der Stadtkirche die Kameras eingeschaltet, den Ton überprüft und sich mit der Technik und dem Licht vertraut gemacht. Sie haben den Gottesdienst aufgenommen, damit die Gemeinde ihn am Sonntagmorgen über YouTube ansehen kann. Während Jutta Benedix hinter der Kamera leise Tipps gegeben, auf Kerzen und Bibel geschwenkt und besondere Ansichten des Gotteshauses gesucht hat, haben die beiden Theologen sich ihrer Gemeinde vor den Bildschirmen vorgestellt. „Man muss sich erst mal daran gewöhnen, vor der leeren Kirche zu sprechen“, hat Volker Lubinetzki festgestellt, „und dabei in die Kamera zu sehen, statt den Blick auf die Bänke zu richten.“

Und trotzdem sei Gottesdienststimmung aufgekommen – auch wenn zwischendurch Kameras neu justiert und zuweilen kleine Abschnitte zweimal gedreht wurden. Die Orgelmusik kam genauso wie das Geläut der Glocken vom Band. Vor allem die Zusammenarbeit mit Wermelskirchen.TV entpuppte sich dann als großer Gewinn – Sandra Pahl übernahm am Samstagnachmittag den Schnitt, so dass Nutzer bereits am Abend ihren Gottesdienst aus der Stadtkirche ansehen konnten. Gebets- und Liedtexte hatte sie ins Bild geschnitten, so dass die Gemeinde mitsprechen und – singen konnte. Bis Sonntagmittag klickten mehr als 750 Nutzer das Angebot an. Der Einsatz hat sich gelohnt. „Viele Leute schlagen jetzt Zuhause ihre Zeit tot“, sagt Lubinetzki, „da ist es wichtig, dass Kirche passiert.“ Und weil die Gemeinde den Ort und die Menschen vor der Kamera kennen, sei eine ganz andere Identifikation möglich als bei anderen Angeboten, sagt Sarah Kannemann. Und: Gottes Wort sei an kein bestimmtes Medium gebunden, meint Lubinetzki. So stellt auch der Wermelskirchener Pfarrer Trost und Ermutigung in das Zentrum seiner Predigt.