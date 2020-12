Kirchen in Wermelskirchen : In Wermelskirchen die Gottesdienste online miterleben

Sitzen auf Abstand (wie hier im Sommer in Dhünn) wird es in den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen nicht geben. Sitzen auf Abstand. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Keine Präsenzgottesdienste an Heiligabend, bei manchen Kirchengemeinden sogar bis 2021. Hier eine Übersicht der bisher bekannten Entscheidungen.

Als Highlight wird die Christvesper an Heiligabend um 18.30 Uhr live aus der Stadtkirche auf YouTube und Facebook übertragen. Das ist eine schöne Möglichkeit, den Heiligabend trotz der Einschränkungen als echten Gottesdienst von zuhause aus mitzufeiern. Gute Nachricht für alle, die keinen keinen Internetanschluss haben: Der Live-Gottesdienst aus der Stadtkirche am Donnerstag, 24. Dezember, kann um 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 02196 / 97 69 875 als Audio-Gottesdienst mitverfolgt werden.

Und noch eine Erinnerung. In der Stadtkirche und in Hünger gibt es die Möglichkeit, das Friedenslicht aus Bethlehem abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. In Tente wird das Friedenslicht am 24.Dezember ab 12 Uhr vor dem Gemeindehaus stehen. Unter www.ekwk.de gibt es noch mehr Infos.