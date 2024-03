Gemeindeleben in Wermelskirchen Ungewöhnlicher Gottesdienst zum Thema Buch

Aber es geht auch um „das Buch der Bücher“, die Bibel – wenig überraschend in einem Gottesdienst. Und es geht um die Frage, ob die Bibel ein gutes Buch ist. Auch hier gibt es unterschiedliche Meinungen. „Kommt drauf an, was ich darin lese“, meint eine Frau. Sie lese am liebsten die Psalme. „Man ist mit der Bibel nie zu Ende, selbst, wenn man sie von Anfang bis Ende gelesen hätte – es gibt immer noch etwas Neues zu entdecken“, sagt ein Mann.